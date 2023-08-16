Ionex光陽電動車自3月推出「Ionex大降光臨」購車就抽BMW純電轎跑活動，已於7月底正式落幕，活動期間共吸引超過5000名消費者熱情參與，光捷營業副總經理謝俊弘於今（16日）抽出純電轎跑得獎者，為活動畫下完美句點。

Ionex光陽電動車表示，「Ionex大降光臨」針對綠牌、白牌車款推出市場最低價優惠，活動期間於4月遇政府普發6000元福利同時來到，選用「Ionex大降光臨」優惠活動方案，精算型的消費者更可以「不到2萬元」就把專案中指定的Ionex電動機車輕鬆牽回家，市場反應相當熱絡。

此外，為搶攻暑期商機，Ionex光陽電動車也加碼暴龍系列「純粹機能」S6Rex購車補助金6020元，若以桃園市為例，S6Rex建議售價7萬6800元，扣掉Ionex購車補助金6020元、桃園市汰舊換新2萬9800元、桃園加碼青年輕E購及婦幼E騎go 7680元即可以3萬3300元就能騎回家。