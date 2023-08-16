光陽繼1日推出「國民神車」GP125 3.98萬元購車優惠，16日再推出新一輪的促銷優惠，針對LIKE COLOMBO及大地名流，推出購車方案，最高優惠超過萬元、再加碼1,500元王品商品卡，希望再帶動一波銷售高潮。

此外，IONEX光陽電動機車今年前七月共銷售超過7,000輛，自3月起跑的「大降光臨」優惠活動落幕，共吸引逾5,000位車主共襄盛舉，IONEX光陽也於16日宣布抽出BMW純電轎跑幸運得主，同樣再推出新一波優惠。

為搶攻暑期商機，IONEX光陽電動機車加碼暴龍系列「純粹機能」S6Rex購車補助金6,020元，搭配汰舊換新補助，以桃園市為例最低入手價3.33萬元。

IONEX光陽目前也積極布局電池交換站點，合歡山遊客中心站已於1日正式開通，光陽表示，9月底前至合歡山遊客中心站換電，拍下與愛車、電池交換站合照上傳社群並Tag好友，就有機會獲得5,000元旅遊補助金。