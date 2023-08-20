即日起至8月24日，購買全聯We Sweet客家花生糰子，加碼甜湯合購特價75元。（全聯提供）

PXGo！全聯線上購分批取8月22日至24日，買咖啡30杯組，搭配指定商品再加贈520福利點。（全聯提供）

家樂福三得利微醺沙瓦／雞尾酒沙瓦，6入249元。（家樂福提供）

家樂福新品味覺糖迪士尼軟糖，39元。（家樂福提供）

city’super ROYCE近年七夕情人節熱銷冠軍－大吉嶺紅茶生巧克力，560元。（city’super 提供）

超市量販鎖定七夕情人節商機，不但有知名北海道巧克力、糖果、白酒商品等優惠，還有代表東方風味的麻糬甜湯祭，讓七夕不只能吃巧克力，還能搭配愛「糬」你的諧音，增加甜蜜感。

全聯提出七夕麻糬祭提案，主打We Sweet麻糬和甜湯，搭配諧音情話，表達我只「糬」於你的心意，增添浪漫趣味，推薦新品「黃豆粉松露鹽麻糬串」，選用歐洲松露鹽融，搭配日本黃豆粉，單盒55元；還有愛情麻糬、麻糬四重心、玫瑰白玉綠豆糕、鹽豆大福、和風牡丹餅等5款限定商品，即日起至8月24日愛情麻糬、鹽豆大福單盒特價36元、任選兩盒68元，全聯預期本檔麻糬祭可超過3000萬元業績。

另看好遠距送禮商機，PXGo！全聯線上購分批取即日起至8月24日，買七夕專區商品轉贈，可加送50福利點；8月22日至8月24日購買咖啡30杯組，搭配冰品或烘焙專區，再加贈520福利點；全聯小時達即日起至8月24日，麻糬、巧克力、甜品、牛排、保險套等單筆滿1200元，輸入折扣碼「BUYBUY08」現折250元。

city’super北海道巧克力ROYCE，在七夕除了有經典生巧克力系列，近3年熱銷冠軍的大吉嶺紅茶生巧克力也甜蜜回歸，並針對醇巧克力推出軟滑牛奶、焦糖牛奶兩款新口味，即日起至8月22日祭出生巧克力＋巧克力洋芋片兩系列任選1＋1盒899元優惠價，消費滿1799元再加碼送生巧克力1盒。

家樂福看好浪漫商機，鎖定情人營造氣氛的糖果、巧克力、白酒商品，推薦日本甘樂鮮果實軟糖、新品味覺糖迪士尼軟糖、金莎30粒分享盒，及澳洲皇妃慕斯卡白酒等；另8月21日、22日還有旅行箱品牌eminent、AMERICAN TOURISTER、CROWN聯合活動，購買指定品牌情侶黨行李箱任兩個，送1314元現金折價券；即日起至8月24日再祭出情人節應景的玫瑰花束，限定店特賣中。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！