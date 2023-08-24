必勝客「一公尺派對巨飽盒」去年剛開賣時，不到一個月時間就售完限量一萬份，近期更完成熱銷十萬份的里程碑，號稱10人一起吃都吃得飽，近期該品項再度回歸，即日起至10月1日前訂購必勝客「一公尺派對巨飽盒」(原價2199元，特價2099元)就有機會把十萬派對金帶回家。

「一公尺派對巨飽盒」祭出三重獨享美味升級，首先獨有的方形比薩，這次升級成帕瑪森餅皮，鬆軟的餅皮外層撒上帕瑪森起司，訴求香濃酥脆，隱藏版「底特律無邊脆皮比薩」也只有「一公尺派對巨飽盒」才能點選得到，使用加量起司烘烤，還有香氣十足的雙層美式臘腸，傳達道地美式風味。最後，本次巨飽盒中更提供蔬食新品「藍濃起司蕈菇紙包飯」不加價免費升級，採義大利藍起司做基底，調製成有濃郁奶香的醬汁，搭配台梗九號米，以及產地直送的有機鴻喜菇、雪白菇、鮮烤核桃、菠菜，最後再撒上莫札瑞拉與帕瑪森起司，層次多元。

「一公尺派對巨飽盒」中的5項高人氣熱烤副食包含BBQ烤雞(8翅8腿)、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球(巧克力)8個、黃金和風鱈魚塊8個。即日起至10月1日前，凡購買必勝客「一公尺派對巨飽盒」即可參加抽獎，將於10月8日抽出一位幸運得主獲得十萬元獎金。