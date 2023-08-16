副總統賴清德出訪巴拉圭，網路平台出現賴清德簽署議事錄金援巴拉圭等主題的文章。對此，總統府今天表示，賴此次出訪期間並無與巴國政府簽署任何文件，網路文章全為惡意捏造的假訊息，外交部已正式報案，也請國人勿轉傳。

總統府發言人林聿禪表示，稍早注意到多篇以「賴副總統出訪簽署議事錄金援巴拉圭」、「台灣巴拉圭科技大學是空殼學校」為主題的造謠文章，透過許多可疑帳號，在短時間內於多個網路社群平台及社團上散布。

她強調，賴清德副總統此次出訪友邦巴拉圭出席新任總統貝尼亞的就職典禮，期間並無與巴國政府簽署任何文件，網路文章指簽署議事錄，使用的文件圖片、簽名等全屬偽造，經初步調查，這是典型境外、境內相互協力的假訊息操作，外交部已正式報案。

林聿禪指出，從相關發文引用的文件中即可發現有多項造假痕跡，其中所列日期皆為今年10月及12月，且內文的阿拉伯數字也與西班牙文數額完全不同，文件用語與正式官方文書大相逕庭，足以證明文件為捏造的假文件。

此外，她說，於社群媒體平台發文的帳號為近期開設，並發表簡體字撰寫的相關貼文，意圖散播假訊息混淆國人，刻意攻擊政府的意圖相當明顯。對此，外交部已正式向相關單位報案，也將向推特公司檢舉，要求下架。

相關文章發布後迅速遭國內特定粉絲專頁發文轉傳。林聿禪表示，此一造假事件，經初步追查為境外與境內協力共同進行系統化的假訊息攻勢，境外假帳號先丟出假訊息，再由國內特定人士、媒體平台操作為媒體內容來誤導國人認知，破壞國家的外交，總統府予以強烈譴責，並提醒國人提高警覺，切勿輕易相信轉傳。