關注美股16日表現，收盤S&P 500下跌33.53點，下跌幅度0.76％，收在4,404.33點；道瓊指數下跌180.65點，下跌幅度0.52％，收在34,765.74點；那斯達克下跌156.42點，下跌幅度1.15％，收在13,474.63點；費城半導體指數下跌73.88點，跌幅2.08％，收在3,480.08點。

美國聯準會公布7月FOMC會議紀要，官員認為下次的利率決策將取決於經濟與通膨的整體表現，多數與會官員認為通膨仍有顯著上行風險、貨幣政策可能需要進一步緊縮；一些官員認為銀行放貸條件比預期的更緊縮、可能導致經濟放緩速度加劇；幾位官員認為需要考慮金融情勢過度緊縮的風險；少數幾位官員提到當利率開始調降時縮表政策不一定需要結束；聯準會研究團隊則不再認為今年將出現經濟衰退，但2024～2025年的經濟成長率都將承壓。

第一金投顧表示，國際利空接替測試，加權指數於半年線持續攻防，在輝達股價轉強後台股資金再度集中回流於AI類股扮演撐盤腳色，後續則觀察外資何時停止顯著賣超、新台幣匯率止貶，才有利於加權指數反彈回穩。

操作上，加權指數於半年線附近連收下影線，資金有於此打底止穩的企圖心存在，逢低可以試單布局。