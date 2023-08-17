台中市議員周永鴻17日指出，潭子區環中東路自行車跨橋工程原本預計7月上旬開工，但目前才剛完成設計，最快11月底開工，一差就是5個月，批評市府建設延宕又一樁。台中市建設局表示，目前進度尚符合與中央申請及預估期程，預計11月開工，2024年底完工，將可完整串聯綠空廊道自行車道路網。

周永鴻表示，綠空廊道自行車道目前無法直接經過潭子區環中東路，民眾須從復興路或中山路繞行到對向車道。在他議會和地方多次爭取關心下，於去年下半年正式定案設置跨橋，全長375公尺，寬4.5公尺，工程總經費7500萬元，其中交通部公路總局補助2000萬元。

周永鴻說，建設局新工處今年1月底時表示，工程規劃於今年3月上網招標、5月發包、7至8月之間正式開工，預計工期11個月。但工程多個月未有進度，他在5月議會質詢時詢問建設局長陳大田，陳大田坦承規劃設計進度和原本有落差，並表示7月將完成全部設計，接著發包，預計工期仍為11個月。

周永鴻說，經他持續追蹤進度，發現直到上周二建設局仍在開會修正細部設計；據了解，工程最快要到9月初才會上網招標，11月底開工，比原本開工時間延後至少5個月。他批評建設局開工工期一延再延，行政效率堪憂，要求市府加速進程，讓綠空廊道行車安全改善最後一哩路早日完工。

台中市建設局指出，有關潭子區74號橋下自行車跨越橋工程進度，因考量基礎安全及平面通行需求，於設計階段需充分與土木、結構、景觀背景專家學者及相關機關討論，經審查委員會多次會議，考量路線下方有自來水備援水管，設計工法及整體預算須進行修正、補充及調整，如將橋梁下構調整為井式基礎，避免未來若自來水管漏水影響此工程。

建設局表示，本案已如期於7月完成細部設計，雖因工法調整讓預計時程略延長，不過目前進度尚符合與中央申請及預估期程，將加速工程發包及招標程序，縮短行政流程，預計今年11月開工，2024年底完工，將可完整串聯綠空廊道自行車道路網，提升騎乘便利性及使用舒適性。