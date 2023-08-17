中央氣象局今日深夜發布大雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今（17日）晚至明（18）日嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

低壓帶影響，南部4縣市今日深夜至明（18日）早有大雨發生機率。（氣象局）

氣象局表示，明天（18日）仍受低壓帶影響，天氣相當不穩定且降雨機率高，易有短延時強降雨，南部地區整天有陣雨或雷雨，尤其清晨至上午雨勢明顯，容易有局部大雨發生，其他地區偶爾也有局部短暫陣雨或雷雨，特別在午後配合熱力作用之下，也會有局部大雨發生，外出請留意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水。氣溫方面，南部地區由於雲多易雨，白天高溫約30度左右，其他地區高溫在31到33度。

周六（19日）仍受低壓帶影響，但各地雨勢將逐漸趨緩，白天西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及午後各地山區有局部大雨，東半部地區為多雲到晴有午後雷陣雨的天氣；下周日至下周四（20日至24日）天氣轉穩定，降雨趨緩，各地大致為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。