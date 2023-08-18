一名在109年於憲兵某指揮部服役的林姓士官，在網路上認識一名女子後，藉機要找按摩師替她按摩，自己分飾兩角，假裝是按摩師前往女方家中到家服務竟強性行侵得逞。事後檢方查出，林男又用相同手法，邀約一名女高中生前往飯店性侵。台中高分院審理後，認定林男犯案時仍是現役軍人，依現役軍人犯強制性交罪、強制罪分別判處4年、3個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書，判決書中記載，林男2020年7月退伍，在2019年2月間他透過交友軟體認識女高中生小美，佯稱可以找擔任按摩師的友人到飯店提供按摩服務，邀約女方前往飯店開房等候，接著假裝自己是「按摩師」進入房內，在按摩時進行指侵。

但小美卻發覺有異，質問林男，林男卻想要落跑，雙方在房間發生爭執，這時小美立刻拿起手機報警，未料卻遭對方搶走，兩人在飯店走廊展開追逐，但小美卻摔下樓梯昏倒。

飯店服務人員見到周吵聲前來查看，發現小美倒在地上，手機仍與警員通話，於是立刻告知員警到場，並採證進行偵辦，但事後並未找到林男。事後林男又用同樣手法犯案被逮後，經過DNA比對，發現他竟然是這起案件嫌疑人。

一審林男遭依現役軍人犯強制性交罪、強制罪分別量處有期徒刑4年、3個月，經上訴後，二審法官認為他始終否認犯行，也未與當事人達成調解，裁定駁回上訴，全案仍可上訴。

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