NONO（陳宣裕）6月遭網紅「小紅老師」等30位女性指控性騷、性侵，2日現身北檢複訊，最終以50萬元交保。小紅老師才要開戰NONO，不過她卻自曝病了，直呼：「痛到懷疑人生」，甚至看中、西醫都治不好。

NONO在2日現身北檢複訊，最終以50萬元交保，NONO對於性騷、性侵指控一概否認，檢察官訊後認為他涉嫌重大，但無羈押必要，諭知NONO以50萬元交保，把NONO改列「偵字案」被告進一步偵辦。小紅老師得知NONO以50萬元交保後，直呼：「無法接受」，再次怒控NONO至今沒有道歉：「我以為陳先生已經深思熟慮準備應答，但直到現在，我們依舊沒有得到任何公開道歉，陳先生也閉口不答堅持不承認。」

小紅老師才要開戰NONO，如今卻傳出健康亮紅燈，她在IG限時動態自曝：「最近得了一個頭痛病，痛到懷疑人生」，還說看西醫吃藥、看中醫針灸都沒好，她還貼出「頸因性頭痛」的4大特徵，懷疑自己就是受這個病痛困擾。

小紅老師限時動態曝患「頸因性頭痛」。（圖／小紅老師 Instagram）

同時，小紅老師也發文透露，她剛開始諮詢律師時，被輿論壓力、旁人的不諒解，還有很多律師說不可能，搞到身心俱疲，甚至一度想放棄，「但我沒有，我怎麼可能還沒開始就舉白旗，我已經豁出去了！」她也感性說：「或許現在的我無法給你們更多的援助，因為我還在這條路上奔跑著，但我願意當一個懂你的傾聽者。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。