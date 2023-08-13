小優自認會做人，經常送禮給工作人員。（中天提供）

蘿莉塔覺得小優有點勢利眼。（中天提供）

中天綜合台《同學來了》明（14日）晚間9點播出「做得好做得妙 做人就是要有『技巧』！學不會…人生注定是失敗」，藝人薔薔時常為朋友挺身而出，自認行動派，別人幫她1次，她回10次，「出事時，救你的都是我們這種直接、不拐彎抹角的人，這種事我看多了。」但小優覺得講義氣和會做人不太一樣，說薔薔算是演藝圈的邊緣人，「我們從來沒有跟薔薔吃過飯，她只跟趙哥這種等級的人吃飯。」

薔薔一聽立馬回嗆：「老實說，我搞大事的人，才不想跟妳們搞這種小情小愛。」她表示以前一天到晚被警察抓，進警察局跟她銬在一起的人，哭說沒人幫他交保，她不認識對方，竟還幫他交保1萬塊，陪他一起移送地檢署等他開庭。

而小優自稱是會做人代表，每個製作單位應該都收過她的禮物，她只要去任何國家，買最多的就是要送人的伴手禮，「因為我沒有經紀人，工作人員就是我的衣食父母。」但蘿莉塔覺得小優的行為有點勢利眼，「我跟小優認識15年，從沒收過她的伴手禮，她只會送給對她有利的人。」

蘿莉塔還聽過有藝人會把每個工作人員名字記下來，「我本來覺得這點很用心，可是後來就聽說他去上了一個節目，節目主持人跟他也是朋友，結果這個主持人去廁所，卻聽到他跟製作人說『其實我也很會主持，你們下一季要不要換我？我的價錢比現在的主持人還要便宜』，所以他的人人好，其實是要搶工作。」