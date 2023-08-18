近日氣候不穩定，時常會有局部大雨或豪雨發生的機率，高市勞工局指，鄰水作業、邊坡擋土、屋頂作業及營造工程和外送員5作業別要特別注意，因屬於短暫性作業，安全措施容易被忽略。尤其是美食外送員於交通期間，雇主應採取「安全衛生防護措施」並確認已投保強制險、人員意外險等相關保險、並於地方政府因天然災害宣布停止上班期間，就應停止從事食品外送作業。

進入夏日雨季，高雄市勞工局提醒5行業別要特別注意，像是鄰水作業，在有發生水位暴漲或土石流之虞的地區作業者，應有危險發生時能通知作業勞工迅即撤離之通報系統、撤離程序及救援程序。另外，進行邊坡擋土作業時，應使邊坡保持安全的傾斜，對有可能飛落的土石應先清除或設置擋土支撐等，並派員監視邊坡落石狀況，必要時應即通知人員、機具撤離。

大雨、颱風過後，易造成建築物屋頂破損或漏水等情形，每年因屋頂修繕造成墜落災害案件多，應嚴防屋頂作業墜落災害，施工安全應注意安全通道、踏板、護欄、上下設備、安全網、安全帶等防護設施；而營造工程須實施施工架及施工構台、擋土支撐、模板支撐架等安全檢查，以確認無墜落及倒塌、崩塌之虞。以上屬於短暫性作業，安全措施容易被忽略。

最後則是美食外送員，於交通期間，可能會因為風雨大而面對淹水、路樹倒塌或是電線脫落問題，受傷風險高，雇主應採取「安全衛生防護措施」並確認已投保強制險、人員意外險等相關保險、並於地方政府因天然災害宣布停止上班期間，就應停止從事食品外送作業。