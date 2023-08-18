大陸商務部新聞發言人昨日宣布對台貿易壁壘調查最新進展，並表示將依據有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天發布「答記者問」證實，大陸商務初步部認定，民進黨當局單方面限制大量大陸產品輸入，違反世貿組織（WTO）和ECFA的精神，陸方依據有關規定，研究採取相應的措施。天津南開大學台灣經濟研究所教授李月表示，大陸著眼於兩岸關係長遠發展，經濟融合的大方向不會變。

對於台灣各界憂心，中國大陸愈來愈強調經貿的公平對等，當初在ECFA協議中的讓利會逐步取消，不想再繼續吃悶虧，甚至針對民進黨政府的「倚外謀獨」行徑，可能會以無預警中斷ECFA作為制裁手段，李月認為不太可能，「其實簽署ECFA經歷了艱辛的談判協商過程，我個人判斷，大陸不會輕易改變很不容易得到的結果。推動兩岸經濟融合還是大陸努力的方向。」

「大陸的出發點不僅是著眼於當下，更著眼於兩岸的未來」，李月指出，「因為兩岸統一之後，雙方還是要有融合的基礎，所以現在大陸抓經濟、一手抓文化，要完全中斷兩岸在ECFA的經濟合作，基本上是不會的。但是大陸商務部確實也展開貿易壁壘調查，因為民進黨政府設置壁壘的行為是真實存在的，至於最後的調查結果，大家可以拭目以待。」

大陸有輿論認為，當初簽訂ECFA協議對台讓利，結果讓大陸企業吃虧，是不平等條約。李月認為，「大陸企業沒有受到損害，其實兩岸企業是深度融合的上下游產業鏈的關係，「我買你的原材料，加工之後再賣給別人，產業鏈都是很細化的，只有互相融合，才能達到兩岸雙贏的結果。」

從經濟學上來看，有人說兩岸有些產業可能由原來完全的互補，已慢慢發展到競合，李月不這麼認為。她觀察，「實際上我們看到大陸市場是很大的，其實把這塊蛋糕做大，完全還沒到飽和的程度。畢竟有些台灣產業還是發展得很好，把市場蛋糕越做越大，兩岸企業都會受益。」

李月認為，兩岸大多數產業還沒有出現明顯的競爭關係，例如台灣的精密機械製造、電腦、半導體的設計研發都優於中國大陸，大陸還處於發展階段，完全沒到搶占市場的程度，兩岸可以合作的產業領域還是很多。