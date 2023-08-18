世界西洋棋總會（FIDE）宣布，已下令禁止跨性別女性參加其官方女子賽事，並將就此事進行「徹底分析」，分析過程可能需要長達2年的時間。

上述新規定已於本月稍早獲得FIDE理事會批准，並將於8月21日生效。新規定還將要求跨性別棋手提供「符合其國家法律與法規的性別改變充分證據」。

FIDE表示：「如果棋手性別從男性改為女性，則在FIDE做出進一步決定前，該棋手無權參加FIDE針對女性舉行的官方賽事。」

「FIDE承認，對國際西洋棋來說，這是一個持續發展中的問題。除針對跨性別法規的技術規範，未來可能還需要更多研究證據，以配合制定進一步政策。」

FIDE發言人在今天發給路透社的電郵聲明中表示，做出這項決定，是為了更有效定義棋手改變性別時涉及的流程。

聲明稱：「在許多國家，跨性別法律正迅速發展，許多體育機構也在採取自己的政策。FIDE將觀察這些進展，並看看我們如何將它們應用到國際西洋棋領域。」

「為針對相關事態發展進行徹底分析，2年的時間似乎相當合理。應為重新確認相關政策設定某個期限，而非倉促行事。」

根據FIDE，跨性別棋手仍可參加「公開」類別的比賽。

據報導，多數國際西洋棋賽事都會向所有棋手開放，但世界女子錦標賽等少數比賽除外。