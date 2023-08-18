內政部長林右昌18日主持兩中心法制化啟航典禮，並在行政院政務委員羅秉成、人事行政總處人事長蘇俊榮、國際鑑識專家李昌鈺博士、考試院考試委員楊雅惠、周蓮香、警政署長黃明昭與刑事局長周幼偉及各界重要貴賓的共同見證下，完成啟航儀式。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

國際鑑識專家李昌鈺博士也出席啟航儀式。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署刑事警察局修正組織法規，經考試院在今年6月29日院會決議通過，內政部8月14日修正公布、16日正式生效，原任務編組「科技犯罪防制中心」及「刑事鑑識中心」均於生效當日正式法制化。內政部長林右昌18日上午在刑事局科技大樓1樓主持兩中心法制化啟航典禮，並在行政院政務委員羅秉成、人事行政總處人事長蘇俊榮、國際鑑識專家李昌鈺博士、考試院考試委員楊雅惠、周蓮香、警政署長黃明昭與刑事局長周幼偉及各界重要貴賓的共同見證下，完成啟航儀式。

刑事局科技大樓於2010年完工迄今，象徵政府致力於人權保障、開拓刑事科技及維護社會治安的決心；如今兩中心正式邁入法制化的重要階段，更乘載著繼往開來、任重道遠的啟航意象，期許能繼續開創歷史新頁。

警方表示，鑑於科技犯罪日新月異，面對接踵而來新型態犯罪威脅，傳統偵查手法勢難以應對，為因應未來犯罪趨勢與挑戰，刑事局兩中心法制化後，將專責推動相關偵防策略，有效統合跨領域之偵查資源、並持精進科技偵防及刑事鑑識相關技術與培植專業人才，提升國家整體偵查量能，首任科技犯罪防制中心主任由警政署資訊室主任林建隆出任，刑事鑑識中心主任為李昌鈺在國內的大弟子黃女恩。

林右昌致詞時期勉刑事局全體同仁，縱使科技發展帶來了新的挑戰，但新的契機卻也與之伴隨，兩中心法制化後仍繼續努力，以專業知識與科技技術結合並深耕下去，致力於打擊犯罪，共同守護民眾安全。