高雄市鳳山區16日下午轄內共有2間超市遭竊，警方透過監視器發現43歲的鄭姓男子先至第1間超市偷走10瓶的「戰酒黑金龍特窖」金門高粱酒；不到1小時又前往第2間超市偷走9瓶的金門高粱。鄭男17日到案說明，坦承因為缺錢花用又喜好飲酒，所以才到超市內竊取高粱酒，警方依竊盜罪送辦鄭男。

鄭男當日下午15時先到保華一路的超市偷取10瓶金門高粱，鄭男似乎對高粱頗有研究，手腳俐落地拆掉包裝盒子，再不急不徐地將盒子壓扁塞進貨架下方，將得手的高粱放進黑色背包內，這一偷就是10瓶要價630元的金門高粱。

鄭男偷完第1間後似乎覺得不夠過癮，又前往保南二路的超市偷取金門高粱，利用相同熟練的手法偷取了9瓶要價600多元的金門高粱，隨後逃之夭夭。

警方獲報後查看監視器，鎖定身穿灰色上衣、黑色後背包的鄭男，17日通知到案，鄭男表示，自己因為缺錢花用又喜好飲酒，才會選擇到超市偷竊金門高粱。全案依竊盜罪送辦。