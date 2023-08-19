2023年全國幼教論壇南區場今在嘉義縣舉行，教育部長潘文忠指「0到6歲國家一起養」政策自蔡英文總統上任至今，從就任前100億增加到今年近600億元，明年將突破600億元，另與幼教夥伴最密切的師生比，公共化幼兒園自112學年度從1比15，花3年時間逐步調降至1比12，以呼應幼教夥伴照顧小朋友的辛勞。

潘文忠說，蔡英文總統上任前，過往教育部幼教預算只有100億左右，今年已提升至近600億，明年將突破600億，代表總統的政見和支持是非常大的關鍵，近年因少子化等因素，政府警覺到要給年輕父母最大支持，所以蔡總統2任任期，逐步落實擴增平價幼兒園供應量，不斷降低家長的負擔，過程中，第一線幼兒園夥伴最辛苦，大家協力，共同承擔蔡英文推動的「0到6歲國家一起養」重大政策。

潘文忠說，至於大家最期待，與自身最密切的幼教師資師生比，從今年新學年度起逐步調降，3年內公共化幼兒園將從1比15逐步降到1比12，強調這幾年在擴增非營利幼兒園、準公幼時，都把教保人員待遇列為方案的調整，目標是減輕同仁工作壓力。

今論壇主題為「看見幼教課程的多元、特色與創新」，活動包含台灣知名認知神經科學家洪蘭教授專題演講、分組座談和工作坊等，潘文忠說，透過論壇這個平台，把特色創新主題分享給更多幼教園所幼教夥伴，藉此不斷讓幼兒教育教學方法推陳出新。

專家在論壇中分享華德福、蒙特梭利幼教模式，以嘉義縣雙溪國小附幼的案例「帶起偏鄉孩子的無限希望」，說明偏鄉教育帶來的正面改變。分組工作坊讓參與者實際操作，讓眾人進一步了解優秀教案，阿里山鄉達邦國小里佳分校附幼老師湯雅婷分享「里佳藍色部落」經驗，將課程結合當地生態與文化，引發孩子的學習興趣。

嘉義縣長翁章梁、國民及學前教育署副署長許麗娟也到場表達對幼兒教育的支持，翁章梁指出，幼兒教育是小孩子接觸教育的第一步，也是邁向集體生活的關鍵一步，過程中幼教老師扮演極為重要的角色，今天的論壇為老師們提供交流平台，互相分享彼此的教案，學習更多教學技巧，一定能讓每位老師都受益良多。