義大利人今年夏天蜂擁到阿爾巴尼亞度假，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也是其中之一。在當地傳出有一群義大利人到餐廳吃了霸王餐後，梅洛尼出手買單，確保餐廳老闆沒有賠錢。

路透社報導，梅洛尼與家人本週應阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）邀請，在當地待了數天。這個位於歐洲東南部的國家今年夏天備受遊客青睞，許多人前來享受這裡的白沙灘以及比歐洲其他地方低廉的物價。

不過，當地媒體大肆報導，有一些義大利人在阿爾巴尼亞中部的柏拉特市（Berat）一家餐廳用完餐後，沒有付帳就跑了。拉瑪告訴義大利「新聞報」（La Stampa），梅洛尼出手解決了這件事。

拉瑪說，梅洛尼告訴義大利駐阿爾巴尼亞大使：「拜託去把那些蠢蛋的帳單付了。」

義大利農業部長、同時是梅洛尼姊夫的羅洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）也去了阿爾巴尼亞；他說，這件事攸關國家榮譽。

羅洛布里吉達告訴路透社：「她（梅洛尼）提議幫忙付帳。大使當時正在返回（阿爾巴尼亞首都）地拉那（Tirana）的路上，有空處理這件事。」

他還說：「少數幾個不老實的人，不能讓一個正派的民族蒙羞。」

拉瑪上週在一場電視訪談中說，預期阿爾巴尼亞今年會迎來近50萬名義大利遊客。由於義大利物價飆漲，許多義大利人捨棄國內旅遊，選擇前往阿爾巴尼亞，當地的住宿和海灘設施都更便宜。