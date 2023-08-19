希臘神話區的「雅典神廟的宙斯」沙雕。(黃敬文翻攝)

東方神話區的「女媧補天」沙雕。(黃敬文翻攝)

邁入第6年的「2023八里城市沙雕展」今(19)日在新北市八里隆重登場，今年的沙雕主題特別以「神‧話八里」為主題，規畫設計五大區的神話故事，搭配夜間燈光營造，打造古老傳說的場景氛圍，預計展至10月17日止，新北是副市長陳純敬也親赴現場，與國際沙雕團隊揭開「神‧話八里」60天展期序幕。

高灘地工程管理處張修銘處長表示，今年特別邀請曾獲世界沙雕賽冠軍的日韓國際沙雕師，藉由其出神入化的雕工技藝，與台灣沙雕團隊無與倫比的沙雕創作，耗時近2個月的時間，共同精心打造日本、東方、韓國、埃及及希臘五大神話區共16座沙雕作品，現場還有互動體驗的裝置藝術，如穿越時空的時光隧道、持劍斬殺八岐大蛇等供民眾拍照打卡，歡迎一同享受這場極致的藝術饗宴。

陳純敬表示，八里是大台北地區民眾休閒的好去處，繼八里婚紗廣場、十三行兒童遊戲場、關渡橋景觀平台、龍形渡船頭休憩廣場等多項工程完工，4月份開放的八里左岸漫步廣場更讓八里左岸再升級，成為全國獨一無二，融合居民、遊客和生態的A＋級新生活水岸。

高灘處指出，除沙雕外，一旁還有光彩奪目的光雕，此次光雕以「神話之光」為設計發想，利用燈光技術於八里婚紗廣場和八里渡船頭商店街等處營造璀璨的光影效果，透過光與現代化的布置手法呈現不同國家的神話故事，串聯起整個展演區域，民眾在近距離穿越燈飾與之互動，猶如在不同場景的轉換中，歷經一場又一場趣味、神奇的旅遊。

高灘處表示，為讓更多人從不同的視角欣賞八里城市沙雕藝術展，特別舉辧「2023八里城市沙雕展-賞金獵人活動」，影片主題以呈現沙雕藝術之多元、美感、創意等內涵，活動投稿期間自即日起至9月2日止，每一參賽影片長度以60秒為限，解析度1920X1080，畫面比例16：9，並包含旁白及字幕，上傳至Youtube(設為非公開)並以電子郵件提供連結，就有機會獲得高額獎金，不限年齡均可參加。