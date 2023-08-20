2022年高雄鳳山區某里7旬王姓資深老里長為了力捧兒子接棒，以一票千元的代價向三位里民買票，遭檢調鎖定偵辦。一審考量王男「護子心切」判其2年、緩刑5年、需繳交公庫100萬元。王男不服上訴，強調自己年事已高又全身是病，靠擺攤賣冰維生，高雄高分院考量王男身體、經濟狀況，繳交公庫部分改為30萬元，可上訴。

王男曾是6屆資歷的老里長，與2名親兄弟都曾是鳳山當地的里長，2012年時3人因涉嫌收受蘇姓商人幫前立委江玲君競選的賄款，2014年遭判刑6至10月確定。2022年九合一選舉，黃男涉嫌替兒子買票，最後仍未勝選。

檢調查出，2022年11月，王男為了讓兒子接棒，特地跑到大東公園，以1000元的代價行賄林姓志工（涉犯妨害投票罪，獲緩起訴處分）。該月某日下午，王男直接跑到吳姓里民的住處，拿出對折的2000元現金，嘴裡不斷說「拜託、拜託」，暗示吳男和其太太票投自己的兒子。吳男嚇得不敢收，直說「投票是小事」，擋回王男的現金，王男最後摸摸鼻子離開。

該年11月某日晚間，王男到林姓里民（涉犯妨害投票罪，獲緩起訴處分）家中，掏出3000元現金，直接講明要林男1家3口支持自己的兒子，林男最後收下賄款。

王男選前遭檢調調查，到案後坦承犯行，被依公職人員選舉罷免法起訴，一審開庭時，法官發現，王男過去就因犯投票受賄罪遭判6月確定，痛批他仍不知守法。王男還向法官喊話「請法官給我緩刑，我會好好珍惜，以後不會再管選舉的事情」，法官考量王男「護子心切」一時失慮，為了讓他記取教訓，判其2年、緩刑5年、褫奪公權3年，須向公庫繳交100萬元。

王男不服上訴，強調自己已7旬高齡，與太太擺攤賣冰度日，家中無恆產也無積蓄，身體又有慢性硬腦膜下腔出血、心肌梗塞、高血壓等病史，實在無力繳交100萬元，希望法官減少金額。

法官考量王男身體、經濟狀況，認為他行賄4000元也不算嚴重，最後改判王男須繳交公庫30萬元，避免他再犯，全案仍可上訴。