日前晚間北市有民眾在公園散步時，發現一隻白色柯爾鴨在公園內遊蕩，因擔心鴨子恐遭到其他動物攻擊，遂把牠抱至信義分局六張犁派出所請警方協助。
員警林劭威及實習生鄭竹均見這隻流浪的鴨子身形乾淨，非常親人，研判應是民眾飼養的寵物，但因鴨子身上並無任何飼主資料，無法查出主人是誰。
員警靈機一動，將鴨子的照片PO在臉書社團，希望網友能協助指認及轉發，果然網友發揮強大力量，留言告訴警方該白色鴨子疑似六合里長陳盈如家中飼養的寵物，還開玩笑說：「寵物鴨是自己跑掉代替里長出門巡視里內安全，不料越巡越遠，一個太認真就忘記回家的路」。
不久，陳盈如與家人接獲通知趕忙至派出所接回，寵物鴨在察覺主人來時，也開心地飛起迎接主人，陳盈如表示寵物鴨名字叫「蘋果」，是家中開心果，發現「蘋果」自己跑出家門不見蹤影時，大家都相當緊張，還好遇到好心民眾及警方協助，才讓「蘋果」平安返家。
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