有著「最美里長」別稱的新北市永和區里長陳紫渝，日前被爆料與一男警秘戀中，而她也大方認愛，在社群上發文寫下：「我很小心呵護這段得來不易的感情。」事隔半個月，她再度發文吐露心聲。

陳紫渝日前爆出與一名涂姓員警祕戀中的傳聞，而她也在社群上大方認愛，寫下：「是的，我跟凃先生正在交往，我很小心呵護這段得來不易的感情，我希望大家可以祝福我，也請大家給我們空間，謝謝。」等字句，而她事後未再更新貼文，且男方也將IG頭像改為全黑圖，同時在個人簡介寫下：「所有的安排，都是最好的安排。」一時引發討論聲浪。

陳紫渝認愛後忙碌於工作，儘管里長身分的臉書有更新工作動態，但私人社群卻未有更新，直至29日才再度發文，除了於貼文中曬出一張手拿小花朵的超仙美照外，也一併寫下：「久違的晚安，這段時間收到許多很溫暖的鼓勵，雖然沒辦法一一回覆，但我都有認真的一個個看完，謝謝每一個暖心的你和妳。」吐露心聲。

貼文PO出後，吸引不少粉絲前來朝聖，在其留言區中為她加油打氣，表示：「IU公開戀情已經讓我心碎一次，永福里IU讓我心碎了第二次。但我還是支持紫渝里長，每個人都有找尋幸福的權利，加油」、「加油加油，妳只要做好自己就好，一步一腳印的服務里民，不要去聽他人的輿論，妳是最棒的」、「里長加油」、「警察哥有學過拍照唷。」