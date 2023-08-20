1名頭戴棒球帽的慣竊進到店裡會假裝購物，再聲東擊西開支開老闆，偷取店裡商品後，再到櫃台說前幾天購買的，買錯型號且收據弄丟，要求退貨換現金。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭市某五金材料行日前出現1名慣竊在店內偷取物品後，再前往櫃台向老闆要求退貨換現金，得逞後食髓知味，18日以同樣手法至壯圍鄉3家水電行偷竊，店家都距離不到幾百公尺，受騙金額逾千元；店家無奈的在臉書貼文公開監視器畫面跟報警，避免再有店家受害。竊賊恐觸犯竊盜罪和詐欺罪，警方積極查緝中。

慣竊在水電行、五金行自導自演偷了又跟店家換現金 得逞後小跑步離開

壯圍鄉的某水電材料行老闆娘日前在臉書貼文，請水電行跟五金行要注意，1名頭戴棒球帽的慣竊進到店裡會假裝購物，先聲東擊西支開老闆，偷取店裡商品後，再到櫃台說前幾天購買的，買錯型號且收據弄丟，要求退貨換現金；老闆娘提醒同行的要小心，現在利潤真的很低，被騙了！一天賺的錢都賠了。

水電行陳姓老闆說，那日慣竊請顧店的老闆娘量尺寸，然後迅速跑到旁邊架子上拿一組價值1300元左右的水龍頭放在他的背包裡，走到櫃台向老闆娘說，他上星期買的，客戶不喜歡要退錢，老闆娘表示看他進門時就覺得怪怪的，眼睛一直在尋找監視器，果不其然躲在角落偷竊。

陳老闆接著說，鄉下的店家講信用，沒有嚴格說一定要憑收據才能退換貨，且看到商品又是自己公司的，慣竊留著也沒用，就退錢給他，這樣偷一天比其他一般人一天的收入還多，請大家真的要多多注意。

宜蘭縣警察局礁溪分局獲報後積極查緝中，警方指出，犯嫌恐違反竊盜罪與詐欺罪，分別可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金和5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。