新北市土城區一名婦人，日前前往土城警分局土城派出所，詢問如何到屏東？

值班警員林泓佑及實習生杜柏辰為其解答後，但因當時雨勢很大，便向婦人表示可在民眾休息區稍作休息，等到雨勢轉小婦人要離去時，員警發現婦人手上有愛心手環，便趕緊打電話向其女兒確認，女兒趕緊至派出所將婦人帶返家休息，也非常感謝員警的暖心協助。

據了解，8月10日晚間6時許，陳姓婦人（45歲）到派出所詢問如何去屏東，值班員警細心教導婦人如何搭車後，便向婦人詢問其基本資料及為何要去這麼遠的地方，婦人卻支支吾吾無法表達清楚。

警方發現婦人手上的愛心手環，緊急聯繫她的女兒。警方提供

員警擔心婦人的情況，且見當時正下大雨，便向婦人表示可以先在民眾休息區休息，婦人見雨勢轉小欲離去時，眼尖的員警發現婦人手上戴有愛心手環，便告知婦人目前尚未有車次，並請實習生帶婦人至休息區休息。

經聯絡婦人女兒表示，陳婦住在新莊，有輕微失智，平時住在隔壁的舅舅都會去看他，今日至陳婦家中發現屋內空無一人，大家正在焦急尋找，沒想到陳婦自己一人到土城來，所幸員警有發現愛心手環，才不會讓陳婦繼續在外亂跑，能早點回家，非常感謝員警對媽媽暖心的照顧及幫忙。

土城警分局呼籲，家中若有失智長者應時常注意其動向，亦可申請愛心手鍊，或在其衣物上繡上家人的聯絡電話，若路上遇有迷失老人可撥打110尋求警方協助，讓迷失老人能安全返家。