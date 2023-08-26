桃園警察分局中路派出所警員簡成驊及陳于書，昨（25日）晚間9時許，執行「靜桃專案取締噪音車勤務」，在國際路段發現一名林姓男子（33歲）形跡詭異，不僅褲子口袋似乎塞滿東西異常腫大，還邊走邊抓褲襠，警方立即予以攔查。

中路派出所長吳政哲表示，員警執行「靜桃專案」取締噪音車勤務，發現林男行為怪異，攔查後。林男從口袋掏出打火機、菸盒等一堆雜物，眼尖的員警瞄到其中有兩個小夾鏈袋，立即請他將夾鏈袋交出，經檢視內有安非他命殘渣，將其帶回派出所所釐清案情後，全案依法函請偵辦。

自6月1日起實施「靜桃專案」以來，環、警、監聯合稽查當場告發噪音超標有200餘件，利用巡邏、路檢、取締違規等線上勤務攔查拍照通報環保局的有1700餘件，有效降低民眾陳情件數，並附帶提升破獲通緝、毒品、公共危險等各類刑案比率，兼具維護轄區治安功能，聯合稽查小組仍將持續強化執行力道，維持良好交通秩序，給市民一個安寧的環境。

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