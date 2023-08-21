晨暉與保聯策略合作案，將提交晨暉在2023年10月13日的股東臨時會決議，暫定股份轉換基準日為2023年11月1日。

為快速整合雙方資源，晨暉將在2023年12月20日前的股東臨時會中同步改選董事，將按雙方協議由保瑞集團推派4席董事(包含2席獨立董事)、晨暉團隊推派3席董事(包含1席獨立董事)組成董事會，並推舉保瑞集團董事長盛保熙先生擔任晨暉公司新任董事長，雙方原有之管理團隊將積極持續地為合併後之資源整併領導全體員工。

晨暉公司總經理潘佳岳表示，透過此次的策略結合，可將公司研發成果加速轉化成符合全球民眾需求的各式保健產品，藉由保聯深耕多年的市場渠道，快速延伸至其他通路市場，並以台灣為基礎出發、進軍亞洲，甚而能結合保瑞旗下的美國銷售通路與國際品牌長期建立的信任合作，將目標市場放眼全世界。

透過此一策略結合，保聯將成為晨暉100%持股子公司，而原保聯之母公司保瑞藥業則將成為晨暉公司之最大單一股東，得以運用集團公司之營運模式、有效整併三方在各自專精領域之優勢資源，加速擴大產品組合、拓展國際通路佈局。