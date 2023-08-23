台灣米其林今天公布2023年的必比登推介，今年入選店家共有139家，包括台北45家、台中31家、台南36家、高雄27家，其中有26家是新上榜。

必比登推介主打目標為「物有所值」的美食，只要用新台幣1000元以下的價位，就能吃到有水準的3道菜，可以是街邊美食或是時尚小酒館，共同2特徵是「相對簡約的料理方式，容易辨識也能輕鬆享用」。

米其林今公布比必登推介入選名單。（圖／翻攝自米其林臉書粉專）

米其林今公布比必登推介入選名單。（圖／翻攝自米其林臉書粉專）

米其林今公布比必登推介入選名單。（圖／翻攝自米其林臉書粉專）

米其林今公布比必登推介入選名單。（圖／翻攝自米其林臉書粉專）

米其林今公布比必登推介入選名單。（圖／翻攝自米其林臉書粉專）

台灣米其林今天發布新聞稿公布2023年的必比登推介，今年入選店家共有139家，包括台北45家、台中31家、台南36家、高雄27家，若比較去年榜單整體減少2家，包含台北、台中的家數都較去年少，但台南、高雄的必比登推介店家則都有新增。

台灣米其林表示，今年共有26家是新獲得必比登推介肯定，其中許多提供的是台灣料理及在地小吃，這次名單也是首次有西式甜點店家入選「台灣米其林指南」必比登推介，一家在台北，一家在台中。

米其林今公布比必登推介入選名單。（圖／翻攝自米其林臉書粉專）

米其林今公布比必登推介入選名單。（圖／翻攝自米其林臉書粉專）

米其林今公布比必登推介入選名單。（圖／翻攝自米其林臉書粉專）

米其林今公布比必登推介入選名單。（圖／翻攝自米其林臉書粉專）

「米其林指南」國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）說，評審員見證了台灣餐飲的復原力，對此印象深刻，也很明顯地可以注意到台灣的餐飲業再次興盛，評審員對台灣小吃以及傳統菜色的多元印象深刻。（編輯：張雅淨）1120823