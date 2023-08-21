日本共同社21日報導，該社已獲悉日本防衛省2024年度預算申請草案內容，防衛省將在2024年度末設置統一指揮陸海空三支自衛隊的常設「統合司令部」，規模約240人。為了迅速向南西諸島運送裝備和物資，將作為三支自衛隊共同的部隊新設「自衛隊海上輸送群」。相關人士20日透露了上述內容。

日本防衛省正在協調8月底彙總的2024年度預算申請，擬提出創新高的7兆日圓（約新台幣1.5兆元）以上防衛費。為了開發攻擊艦艇和陸地目標的「精確制導飛彈」，申請320億日圓。延長國產12式陸基反艦飛彈射程的「性能提升型」配備於艦艇的費用、射程3000公里的「高超音速飛彈」量產費也被納入預算申請。

作為飛彈攔截系統「陸基神盾系統」計劃取消後的替代方案，到2028年度將建成2艘「神盾系統搭載艦」，這次申請建造費約3800億日圓。每艘艦的造價將達約3950億日圓。

宮崎縣的航空自衛隊新田原基地將新設匿蹤戰機F-35B飛行隊。為了提高運用靈活度，將改編海上自衛隊大湊地方隊（青森縣），與橫須賀地方隊（神奈川縣）合併。為了進一步強化防衛力，還要求增加事務官約540人。

與英國、義大利共同開發下一代戰機的開發費為約640億日圓。對管理和監督戰機開發進度的協調機構的出資也被計入預算。此外還將試引進水面無人機，建造新型護衛艦和強化後方支援能力的補給艦。

為了消除裝備品零部件不足和提高可動率，申請逾2兆日圓。為了對自衛隊設施老舊採取措施和完善火藥庫，申請共計約8000億日圓。

去年6月，日媒曾報導，為應對台海緊張情勢，日本防衛省擬新設「統合司令官」，及為其提供支持的「統合司令部」，負責一元化指揮陸海空自衛隊部隊運用。考量到中國加強海洋活動以及在太空、網路、電磁波這些新安全領域的對應，防衛省認為有必要新設專注於部隊運用的職位，從而提升機動能力。

據日本政府相關人士透露，在現行制度下，作為防衛省武官一把手的統合幕僚長（相當於參謀總長），一人肩負著部隊運用和在軍事專業方面輔助防衛大臣的職責。未來擬改為把部隊運用權限移交給統合司令官，統合幕僚長則集中精力輔佐防衛大臣。

共同社指出，在應對台灣突發事態等情況時，若維持現狀，那麼統合幕僚長或許會忙於輔助做政治決斷的防衛大臣，存在疏忽部隊運用的隱憂。