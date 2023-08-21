寶格麗 (BVLBARI)每年專為中國七夕情人節打造的限定款，針對品牌旗下最熱門暢銷的商品款式，精選最具代表性的珠寶、腕表與皮包配件，向來深受VIP的喜愛，今年全新上架的七夕限定禮物推薦，主打一款Divas’ Dream系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊，詮釋充滿愉悅的女性魅力，擄獲情人的心。

Divas’ Dream系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊，採用璀璨多彩的彩色寶石勾勒經典扇形圖案，靈感源自於羅馬馬賽克地磚的標誌性美學元素，梨形切割粉紅剛玉搭配鑲鑽鏤空吊墜，更添化龍點睛之效，將寶格麗的文化傳承體現得淋漓盡致。

BVLGARI DIVAS’ DREAM系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽項鍊，11萬元。（BVLGARI提供）

以表圈鐫刻雙品牌標誌的BVLGARI BVLGARI系列腕，設計靈感則來自古羅馬錢幣上的環形鐫文，今年寶格麗在七夕情人節推薦男女綠色表盤對表，男表為精鋼表殼，搭載自動上鍊機芯，展現優雅紳士魅力，女表則是玫瑰金與精鋼的雙金表殼，時標鑲嵌鑽石，充滿超凡高雅氣質。

寶格麗BVLGARI BVLGARI精鋼與玫瑰金綠色表盤情人節對表，七夕限定款，女表20萬3500元，男主15萬8500元。 （BVLGARI提供）

七夕限定的皮包配件則主打BVLGARI Serpenti Reverse系列包款，極致柔軟的小牛皮如雲朵般蓬鬆柔軟，包身採用特殊的馬特拉斯(matelasse)絎縫圖案，令人耳目一新，再搭配Heritage典藏系列的蛇首釦環，展現迷人魅力，蛇首以紅色琺瑯打造雙眸，充滿時尚神秘感，金屬提把為眼鏡蛇鍊帶設計，尺寸小巧迷人，有粉色與象牙蛋白石色兩種款式。