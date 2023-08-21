大陸央視報導，李強指出，大陸具有超大規模市場、海量數據資源、豐富應用情境等多重優勢，數位經濟發展具有廣闊空間。要統籌發展和安全，發揮優勢、乘勢而上，盡力打好關鍵核心技術攻堅戰，大力發展數位經濟核心產業，加快推動產業數位化轉型，鞏固數位經濟發展的基礎支撐能力，推動數位經濟發展不斷取得新突破。

李強表示，要加強跨部門協同和上下聯動，提高常態化監管水準特別是增強監管的可預期性，持續完善數位經濟治理體系，積極參與數位經濟國際合作，為大陸數位經濟發展營造良好環境。