大陸央視報導，李強指出，大陸具有超大規模市場、海量數據資源、豐富應用情境等多重優勢，數位經濟發展具有廣闊空間。要統籌發展和安全，發揮優勢、乘勢而上，盡力打好關鍵核心技術攻堅戰，大力發展數位經濟核心產業，加快推動產業數位化轉型，鞏固數位經濟發展的基礎支撐能力，推動數位經濟發展不斷取得新突破。
李強表示，要加強跨部門協同和上下聯動，提高常態化監管水準特別是增強監管的可預期性，持續完善數位經濟治理體系，積極參與數位經濟國際合作，為大陸數位經濟發展營造良好環境。
大陸國務院21日以加快發展數位經濟，促進數位技術與實體經濟深度融合為主題，進行第三次專題學習，國務院總理李強主持專題學習。
大陸央視報導，李強指出，大陸具有超大規模市場、海量數據資源、豐富應用情境等多重優勢，數位經濟發展具有廣闊空間。要統籌發展和安全，發揮優勢、乘勢而上，盡力打好關鍵核心技術攻堅戰，大力發展數位經濟核心產業，加快推動產業數位化轉型，鞏固數位經濟發展的基礎支撐能力，推動數位經濟發展不斷取得新突破。
李強表示，要加強跨部門協同和上下聯動，提高常態化監管水準特別是增強監管的可預期性，持續完善數位經濟治理體系，積極參與數位經濟國際合作，為大陸數位經濟發展營造良好環境。
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