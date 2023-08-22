爆花（右）情人節與粉絲玩親親。（陳俊吉攝）

喜劇電影《他馬克老闆》22日在七夕情人節舉行正式預告發佈會暨粉絲見面會，導演瞿友寧率主演盧廣仲、蔡亘晏（爆花）、黃鐙輝及新人江齊手持愛心氣球亮相，陪伴粉絲一起度過七夕情人節。恰巧今傳出喜訊，與孫可芳愛情長跑15年的劉冠廷，在七夕情人節求婚成功並曬出婚戒，曾與劉冠廷合作過植劇場的《花甲男孩轉大人》瞿友寧和盧廣仲也獻上祝福。

瞿友寧2017年執導戲劇《花甲男孩轉大人》，讓劉冠廷戲路大開，瞿友寧表示本來以為男方會在疫情期間求婚，沒想到會是在七夕這天，「我看到很開心叫出來，終於修成正果，覺得好棒。」盧廣仲則透露自己跟孫可芳在台南是同村鄰居，孫可芳的家人在村裡開店做生意，所以他很久以前就聽過村出了一位女演員，更形容這對伴侶宛如神鵰俠侶。

今曝光的正式預告中，超人氣YouTuber阿翰驚喜登場，飾演盧廣仲「前女友」，盧廣仲說自己跟阿翰是同一種人，兩人紫微斗數命盤、主星完全一樣，更說：「阿翰口音很好、耳朵很好，哪天成為音樂人也不意外。」有機會也願意為阿翰量身打造音樂。

至於七夕情人節，眾人都要忙宣傳，爆花說跟老公黃健瑋這天一切如常，因為兩人平常沒有在過節的；已婚的黃鐙輝也沒有要特別慶祝，已送丈母娘去捷克、克羅埃西亞玩18天，苦笑說：「我是希望不用幫她買單，而且重點不是旅費，是她卡刷爆了我要先幫她繳。」