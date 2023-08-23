台灣社會近年來裝修蟑螂橫行事件層出不窮，淨遷入人口居全台前3名的新竹縣，因裝潢、裝修需求的屋主年年增加，立委林思銘23日對裝修蟑螂問題指出，應從法律、檢警等層面下重手，並比照詐欺案件處理，若認有詐欺嫌疑即通報銀行凍結相關帳戶。

有不肖業者在簽約前或施工中謊稱有施工意願，實無完工意願，引誘不知情的屋主誤信上鉤，林思銘指出，這些業者在施工過程中不斷利用屋主對新屋的期待，巧立各種名目索討尚未到期的款項，甚至以停工脅迫屋主支付超額費用，造成民眾損失10多萬元甚至上千萬元。

7月13日林思銘代表國民黨團接獲「台灣裝修受害者集結號」請願以來，就積極研議除「蟑」大計，他及黨團成員深入討論後規畫出5大打擊裝修詐騙重要措施，將透過修法及監督行政單位等管道，落實這5大除「蟑」措施。

5大重要措施包括重新審訂符合現實的室內裝潢、裝修業相關法規，簡化檢警報案與受害者提出告訴等便民流程，刑法從寬認定詐欺行為與加強罰則，責令檢調研擬裝潢、裝修詐騙大執法專案，明訂裝潢、裝修履約保證相關法規。

有裝潢、裝修需求的屋主在找尋業者時，林思銘提醒屋主要特別謹慎小心避免受騙，除了修法加強嚇阻，檢調機關更應進一步研擬裝潢、裝修詐騙大執法專案，比照詐欺案件進行處理。

林思銘指裝修蟑螂的騙術，已構成詐欺行為，檢警應比照詐欺案件處理，當被害人報案後，若認有詐欺嫌疑即通報銀行凍結相關帳戶。他會積極督促政府負起應盡的責任義務，也會加速推動修法、立法，用實質的法律行動保護人民的每一分血汗錢。