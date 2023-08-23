網紅小珍奶今年加入味全龍小龍女啦啦隊「Dragon Beauties」，雖然身分還是練習生，不過擁有甜美臉蛋及火辣身材，加上私下作風相當親民，一舉一動都成為焦點，instagram已有21萬粉絲追蹤，她昨(22日)趁著情人節曬出穿著比基尼的辣照，突破過往等級的辣照，讓所有粉絲眼睛大吃冰淇淋。

小珍奶在instagram曬出夏天獨有的「珍奶冰店」造型照，只見她穿著展露傲人魔鬼身材的比基尼，全身雪白肌膚一覽無遺，一對傲人圓弧曲線幾乎要直接蹦出，還擠出一條深邃事業線，加上對著鏡頭露出招牌的甜姐兒笑容，立刻暴擊所有粉絲的心臟，短短時間就吸引上千人朝聖按讚，足以見得她居高不下的超高人氣。

粉絲在眼睛大吃冰淇淋後，紛紛留言大讚：「想吃珍奶賣的冰，真的是眼睛跟嘴巴都照顧到了」、「笑容有夠美的，我的心已經融化了」、「我要來一碗甜美笑容的冰」、「看到妳就不會憂鬱了」、「好漂亮又可愛超正超好看」、「開心的笑容，讓人看了就不會憂鬱」、「看完很熱剛好有冰可以吃」、「這碗珍奶挫冰太甜了」、「一碗冰怎麼賣...有什麼口味」。

小珍奶先前上傳在味全龍「復古日」的應援影片，只見她隨著嗆司曲《龍魂不滅》舞動身軀，傲人弧線隨著節奏上下震動，頓時成為天母棒球場內的「最美風景」，讓所有粉絲看的血脈賁張。