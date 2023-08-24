不少人出國旅遊，為了省錢都選擇搭乘廉航，將錢花在刀口上，但卻往往沒做好功課，反而噴更多錢。就有一名網友抱怨，自己搭廉航，卻因為一個疏忽，多花了1萬元，還無法退票，直呼繳了好貴的學費。

網友在「日本自助旅遊中毒者 社團版」發文表示，一家6口要去日本東京玩，但不想在去程花太多錢，所以選擇時段較差，且不含行李的廉航，並加購「2件行李35kg」的方案，認為這樣方便又省錢。

未料直到登機前一刻，原PO才發現自己買的竟是「去程每個人2件行李35kg」方案，而且航空公司規定，一旦開票行李數，就不能取消或轉讓了，到頭來自己等於是多花1萬元，搭乘時段差的紅眼班機，「快嘔死了，真的是花錢買教訓」。

不少人看到也紛紛留言：「廉航要注意的事項真的很多」、「魔鬼都藏在細節」、「之前搭廉航買錯餐，飛一趟送來三餐...」、「這故事告訴我們，付款前一定要再三確認」、「更慘的是還不是跟官網買」、「我也常犯錯，到後面都還是搭傳統航空了」。