本月18日新北土城分局員警巡邏時，發現一名中年男子在深夜獨自一人坐在城林路邊，臉色發白且有暈眩狀態，於是上前關切，這時才發現該名鄭姓男子被通報失蹤，因血糖過低險些暈倒，只能坐在地上。警方立即用無線電呼叫備勤同仁，緊急帶糖果給鄭男吃緩解，隨後載回派出所休息，家屬見到失蹤親人都相當激動，連忙向員警道謝。

土城警分局表示，土城交通分隊長徐秉宏及警員簡基育，18日深夜11時許執行路檢勤務時，發現1名男子暈坐在路邊，立即趨前關心，發現該名52歲鄭姓男子被通報為失蹤人口。鄭男告知警方自己因血糖過低暈眩不適所以坐在路邊休息，分隊長立刻用無線電通知所內警員帶糖果至現場，緩解鄭男身體不適狀況後再將他載返派出所休息。

經聯繫鄭男家屬，才發現鄭男一家人住在新莊，鄭男趁家人不注意時離家，卻一路走到土城後失聯。土城警方呼籲，民眾若遇家人走失情況，可立即至附近派出所報案，請求警方協助，讓失蹤的家人早日找到回家的路。