楊紫與鄧為有不少對手戲。（愛奇藝國際站提供）

檀健次為戲參考很多吸血鬼的畫面。（愛奇藝國際站提供）

張晚意古裝扮相頗有書生味。（愛奇藝國際站提供）

由楊紫、張晚意、鄧為、檀健次主演的古裝《長相思》，至開播以來口碑熱度飆漲，一女對多男的故事引人討論，五角虐戀讓人看得過癮，被稱作是「今夏老公最多的女人」楊紫男扮女裝與四位男主的戀愛情仇延燒了整個夏天，成為今年的現象級爆款古裝劇。

楊紫在業內的好人緣有目共睹，在《長相思》中飾演九頭蛇妖相柳的演員檀健次還特別感謝楊紫，「沒有楊紫的幫助，就沒有現在的我」，檀健次私下也曾請楊紫吃高級餐廳，原因竟是拍片期間，吃了很多楊紫帶的食物，「比如今天帶了辣條，明天還會帶一大堆零食，平時都還會請全劇組工作人員吃燒烤，這次我請她吃飯，下次就不會不好意思吃她的。」

飾演九尾狐塗山璟的鄧為受訪時表示，自己是很幸運的被挑選演出純情公子，也很開心的在開拍前研究了各個對手演員的社群，發現大家跟角色都有很大的反差，尤其是張晚意，鄧為笑說「他很搞笑」。

對於楊紫，鄧為以一個鐵粉的角度認為「楊紫對塑造人物非常精準，永遠都在角色的狀態裡，在她身上學到很多。」常常對戲時驚嘆「哇！好會演！」鄧為也透露自己熱愛演戲的程度，是願意改變任何造型，光頭和尚也沒問題，他覺得自己已挑戰過需要5小時才能完妝的「乞丐版」塗山景特效妝造型，會更期待更大的挑戰。

楊紫與張晚意、鄧為、檀健次的劇中劇外互動都成觀眾的焦點，直播時，談及楊紫在劇中女扮男裝，因為鄧為是第一個發現的，因此兩人感情更深刻，檀健次吃味地說「我輸就是輸在出場晚了一點」，張晚意則是嘲笑自己的角色在劇中很晚才發現原來小六就是自己思念已久的妹妹小夭，説他自己「視力不太好」。

檀健次飾演的相柳會讓觀眾愛上，是因為他呈現出角色的兩種性格，表現出的高冷相柳大人，真實自然的眼神戲最是打動人心，角色前期冰冷狠辣，尤其是相柳一把抓住小六脖子含咬的畫面，被大讚是神還原，他表示自己很認真的參考很多吸血鬼的畫面。

隨著理解楊紫飾演的女主角小六，對她所經歷的人生，慢慢呈現出默默的溫情，而後產生了感情，對小六的眼神都柔軟許多，由於對小六情感出現了變化，咬脖子的行為從前期的兇猛跟生理需求開始變得曖昧，後期溫柔到竟然讓小六都開始有困倦之意了。

《長相思》第一季今晚18：00將在愛奇藝國際版(app＆iq.com)全集正式上線，VIP會員一次看全集。