大陸一線女星楊紫出道多年，擁有《家有兒女》、《香蜜沉沉浸如霜》、《親愛的熱愛的》等代表作品，人氣逐漸水漲船高，深受不少粉絲喜愛。近日她在社群平台曬出幾張身穿典雅的白色洋裝，站在窗邊的美照，豈料卻被酸民嘲諷背後的鏡子所反射出的真實背影差太多，質疑她：「楊紫工作室P圖不P鏡子？」，引起熱議。

楊紫工作室近日曬出幾張她的美照，只見她身穿印有優雅鬱金香的白色洋裝，站在窗邊，微微揚起下顎，宛如中世紀優美的油畫少美女，豈料她的背後有一面連身鏡，曝光她真實的身材曲線，被部分網友挑刺並嘲諷：「楊紫工作室P圖不P鏡子？」

許多網友看到這系列的美照，紛紛力挺楊紫：「這不是正常的光影效果嗎？」、「這有什麼區別，不是一樣的嗎？」、「這個背影也沒啥啊」、「怎麼啦，很好看啊，有問題嘛」、「我就問你們眼睛是不是長了釘子了？？？那麼美那麼美。鏡子完整的？牛角尖是這麼鑽的嗎？？」、「難道非要抽脂整形動過刀子才叫完美？」、「楊紫最近妝造真的上大分」