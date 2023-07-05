歌手李玟(Coco)今（5）日驚傳過世，稍早她的家人在臉書證實她輕生，享年48歲。據家人透露，CoCo不幸患上抑鬱症後，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於今日與世長辭，消息一出震撼全網。而她各大社群的貼文，也停在5月份時，宣傳新曲《戰歌》的畫面，讓粉絲看了難掩鼻酸。

李玟傳出離世的消息後，有不少粉絲湧入李玟各大社群最新的貼文中留言悼念。而在她最新的微博貼文中，是為了宣傳新曲《戰歌》MV的畫面。此外，她更化用歌詞，寫下：「生活要面對很多困難與傷痛，勇敢去挑戰，去追求。」並向網友們喊話：「你就是戰士。」

此外，在她3月份的臉書貼文中，可見她與楊紫瓊合影的照片，只見畫面中，她面帶微笑，與楊紫瓊微微攬腰，並寫下：「那一年，我們在奧斯卡一起闖關。今年，我在重新學習走路，在加油。而你在奧斯卡持續發光，你給我勇氣，給我力量。恭喜 Michelle Yeoh 楊紫瓊。非常感動和驕傲，這是你，是華人，亞洲人非常重要的時刻，我們又進步了。」等字句。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980