鏡電視日前舉辦兩梯次的小小主播營，共有近60位的小學生及國中生報名參加，鏡新聞主播們化身老師，親自帶著小學員在千萬打造的虛擬攝影棚，專業打光搭配讀稿機，完整體驗播報新聞。負責氣象播報的主播王鈺婷以活潑生動的講解，從上課到錄影實作，完全收服小學員的心，甚至還有小學員在問與答的時間，舉手發問「老師，妳單身嗎」？王鈺婷說：「我超shock（震驚），還以為我聽錯了呢。」

王鈺婷就說，從課堂上的互動就能明顯感受到現在的孩子比較成熟，「他們看到氣象圖資時，能回答出『這是午後熱對流』、『這是高壓』，讓我非常驚訝」！王鈺婷笑著說道，回想自己在這年紀的時候，大概能背得出台灣各縣市地圖就已經很不錯了。而帶著小學員上主播課的王璽鈞同樣讓這群孩子們上課「服服貼貼」，甚至還有小學員舉手向她告白「妳好像仙女唷！」逗得陳璽鈞相當開心。

化身小小主播營的老師，也勾起陳璽鈞當初踏入新聞圈的初衷和熱忱。陳璽鈞說：「我小時候也是因為參加了廣播電視營，才立下了未來要當媒體人的志願，所以我都會跟小學員們說，『歡迎長大以後，來當我們的同業』。」陳璽鈞一再肯定小學員們的表現，「他們在播報新聞時，就算吃了螺絲、甚至要重新唸時，都不會抱怨，會堅持到最後，這種精神讓人刮目相看」。

除了播報之外，還有新聞採訪實作課程，讓小學員們拿起麥克風、攝影機，學習採訪新聞的技巧。從小訓練台風及說話的魅力，兩位主播直誇小學員們資質很棒，王鈺婷甚至誇讚他們：「再磨練個兩三年，就可以來鏡新聞報到當同事了！哈哈哈哈哈！」