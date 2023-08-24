陳同學（中）回診現身說法，分享自身案例提醒大家平常要多注意身體狀況。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化16歲的陳姓少年曾5次不明暈厥險死，被診斷罹患「兒茶酚胺敏感性多形性心室頻脈症」，這是基因缺陷導致心臟結構異常的原發性心律不整，目前除依賴去顫器保持心跳規律及吃藥控制，還要特別注意「不能太High！」他近日回診時現身說法，提醒大家多注意健康狀況，及早發現問題，及早治療。

陳同學說，他以往喜歡刺激的電玩遊戲及現場看棒球賽，但他從小到大發生過5次昏厥，他印象中曾在小學六年級在補習班發現作業忘記拿，要回去學校拿，結果跑到一半先是頭暈，再來是眼睛一暗，他就昏倒了，老師將他帶去健康中心之後就醒了過來。

他表示，前4次昏倒後就醫都查不出原因，第5次昏倒發生在2020年9月間，他國中二年級時，突然在學校暈倒喪失意識，臉色慘白。

當時校護趕來急救，對他使用自動去顫器AED後，發現是惡性心律不整，經電擊後恢復正常心律，接著他被救護車載至彰基搶救，才順利甦醒並恢復正常呼吸。

「不能太High！」陳同學指出，他經由彰基兒童醫院兒童心臟內科醫師吳焜烺收治後，透過基因學檢查，被證實罹患兒茶酚胺敏感性多形性心室頻脈，經植入體內去顫器後恢復正常生活，現在除了依賴去顫器保持心跳規律，也需吃藥控制，「副作用是不能太High！」

吳焜烺表示，兒茶酚胺敏感性多形性心室頻脈（Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia，CPVT）是一種少見的遺傳性鈣離子通道病變，其特徵是腎上腺素能誘導雙向和多型態性心室頻脈，因此常發生在兒童和青少年運動或情緒壓力期間，它可能導致心跳加快（心悸）、昏厥（暈厥）或心臟驟停。

CPVT死亡率極高，若不治療，30 歲時死亡率可達31％。由於 CPVT 僅在腎上腺素分泌期間才能觀察到，因此如果懷疑有CPVT，應該以運動心電圖測試進行檢查，並以基因檢測確定診斷。陳同學植入去顫器之後目前恢復狀況良好，唯一需要特別注意就是不可太過激動。

彰基兒醫院長陳家玉提醒幼稚園、國小孩童、國中青少年同學們，現在政府都有做體檢，假如覺得身體有任何異狀或不舒服，一定要講出來，才可以及早診斷，及早治療，就可以避免一些急性的發作。