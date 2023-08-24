日本東京電力公司今（24）日啟動福島第一核電站含氚廢水排放工作，引發周邊各國震動，大陸政府開出第一槍，將全面暫停進口日本水產品。台灣民眾也有不少人擔心未來海鮮恐被核輻射汙染，紛紛表明「趁著今晚吃海鮮」。對此，Youtube頻道《野電視94強》稍早發布最新網路投票，針對該議題詢問民眾的想法，結果跌破眼鏡。

Youtube頻道《野電視94強》今日發起網路民調，針對「日本福島核廢水今排入海中，助日代表謝長廷沒有聲音，請問你擔心海鮮食品受這些核廢水影響嗎？」。對此，有高達91%的網友認為「我很擔心我所食用的海鮮含有核污染物質，我會降低購買海鮮意願」；僅僅只有9%民眾表示，「我完全不擔心，還會繼續大啖海鮮。」

福島第1核電廠。（示意圖／本報系資料照）

對於日本排福島核廢水議題，網友紛紛留言表示「要分30年排放！我家是市場賣魚的小攤子，會有一段很長的時間，客人會不上門，對生計影響很大」、「國內那些環團喊反核那麼大聲，遇到日本就裝聾作啞」、「臺灣漁民抗議起來吧」、「以後敢吃生魚片的人應該會變少吧？」、「核廢水很安全沒問題？為何不倒入日本各水庫自用？」、「今晚是不是最後一次海鮮」。

網友對遭受核廢水影響的海鮮充滿憂慮。（圖截自野電視94強YT）

不過也有民眾持不同看法，「最好可以大降價」、「我其實不擔心，但是我不爽，雙標黨」。