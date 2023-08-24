日本福島第一核電廠今（24）日正式將存放多年的「核處理水」排放入海，引發東亞鄰國抗議，中國大陸立刻宣布，自即日起全面暫停日本水產品進口；南韓方面則是表達遺憾，但並未發布進口禁令。究竟核處理水是否會對海洋環境造成影響？對人體有危害嗎？

菲律賓ABS-CBN電視台指出，民眾對於日本政府與東京電力公司（簡稱東電）信任度偏低，排放資訊不夠透明，是造成不安與反對的主要原因。回歸到科學面，核處理水的安全性究竟如何，才是應該關心的重點。

日本福島第一核電廠於24日中午正式排放首批核處理水，圖為當下的空拍畫面。（美聯社）

◆什麼是「核處理水」？有何危險？

福島第一核電廠在311大地震時遭受海嘯重創，導致爐心熔毀，必須灌水降溫，卻也因此產生大量污染水。東電利用淨化裝置去除水中多種輻射物質，變成「核處理水」，唯以目前技術仍難以去除氚（讀音：ㄔㄨㄢ）。這是一種氫放射性同位素，人體大量攝入可能致癌，但目前仍缺乏相關數據。

根據世衛組織，核處理水飲用標準為「每公升含氚量1萬貝克」，福島排放為「每公升含氚量低於1500貝克」，而24日的實際排放濃度稀釋到「每公升含氚量43至63貝克」。

◆對人體和環境帶來什麼影響？

根據國際放射防護委員會（ICRP）標準，一般人每年接受的放射線劑量上限為1毫西弗，而據東電評估，排放核處理水對人體的影響，大約在1/50萬到1/3萬毫西弗之間，依每個人所吃的海產數量而有所不同。

至於海中動植物，鰈魚、褐藻類受到的輻射影響，估計是ICRP標準值的1/300萬到1/100萬；對螃蟹的影響約為1/3000萬到1/1000萬。ICRP提出的動植物標準值為每日1至10毫戈雷。

◆國際監控組織如何因應？

根根據CNN報導，福島核處理水排海期間和後續狀況，將有第三方機構介入監測，包括聯合國國際原子能總署（IAEA）。目前IAEA已在福島成立辦公室，未來數年將持續監測排放情況。