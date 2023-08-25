數位部即將在27日成立滿周年，並於25日舉辦媒體茶敘。在促進產業發展與數位轉型方面，唐鳳說，鑑於近年來遠距工作、視訊會議、數位娛樂等相關網際網路應用服務持續發展，數位部參考各國（包括美國、加拿大、巴西、南韓、英國、日本、歐盟等）規劃方式及技術規範，開放6GHz頻段供Wi-Fi 6E使用。相關法規命令經行政院核定後，也已在8月24日簽准公文，後續待國家通訊傳播委員會完成各項Wi-Fi 6E設備的器材審驗規定及程序後，民眾即可體驗最新技術。

唐鳳說明，有別於現行Wi-Fi在2.4及5GHz頻段運作，Wi-Fi 6E增加可使用6GHz（5945-6425MHz）頻段，支援更大頻寬、更快的傳輸量及較低延遲。開放Wi-Fi 6E將促進相關產業發展，如企業建置智慧工廠等創新應用，並進一步提升民眾對於創新科技的體驗，如支援AR、VR等穿戴式娛樂裝置等。

唐鳳也補充，公文簽出後，由NCC進行社備審驗，相信很快會驗測，屆時不用申請就可以使用，也可以發揮很多想像力。

至於對產業的影響，唐鳳說，AR、VR因為各種不同廠牌，不一定用Wi-Fi就可以傳輸那麼大的量，每每要有取捨，導致可能會有抽格，或是像素、解析度比較差情況，且每個設備都要連一條線，成本相當高，也不容易布建，未來Wi-Fi 6E開放後就會有足夠頻寬，AR跟VR也不會出現分野情形，而是融為一體。