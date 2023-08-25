楊烈（右一）讓復健師實際檢測身體健康度。（年代提供）

楊烈癌後則透過「八卦拳」來強身保健。（年代提供）

金鐘歌王楊烈跨足影視歌三棲，年過70依然戲約不斷，但長期忙碌生活卻讓楊烈在2005年時被檢查出罹患直腸癌，日前到年代《聚焦2.0》分享抗癌歷程，表示當時透過積極化療、調整生活作息，至今已成功抗癌18年。

但今年3月，楊烈證實二哥同樣罹患大腸癌，但發現時卻為時已晚，從發病到逝世僅1年時間，讓身邊親友滿是不捨，楊烈心疼說：「平時不曾聽他說過有病痛」，遺憾太晚發現家人異樣。

楊烈自曝在確診直腸癌前，曾血便長達1年多，當時以為是痔瘡、忍過去就好，沒想到某次如廁時腹痛難耐、出血過多，才驚覺身體有異，送醫檢查竟是「直腸癌第2期」，所幸發現的早，經過2次開刀、10個月化療並定期追蹤，至今已成功抗癌18年，楊烈回想起這過程自認非常不容易。

談及抗癌養生法，楊烈分享平時都是透過「八卦拳」來強身保健，相較有氧運動更注重筋骨柔軟度，罹癌期間楊烈爆瘦15公斤，為維持身體營養也秉持多吃蔬果、少吃肉的飲食習慣，透過運動與飲食調理雙管齊下，楊烈術後恢復相當良好。

胃腸肝膽科蘇銘堯醫師提醒，平時上廁所若常發生「有便意卻無法順利排出」的情況，就要當心是否為大腸癌前兆，以及直系血親中有人未滿50歲就罹患大腸癌，也要注意未來罹癌風險也會比一般人高達5倍之多，楊烈也呼籲身體若有異常病痛，應盡快就醫檢查、避免讓小痛忍成大病。