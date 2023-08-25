「館長」陳之漢日前在直播中質疑《美麗島電子報》民調可信度，大罵「收新台幣電子報」、「狗民調」，《美麗島電子報》董事長吳子嘉23日提告，並在政論節目砲轟館長靠流量「仗勢欺人」，沒有足夠知識判斷民調真假。館長在24日的直播反擊，伸出「小拇指」砲轟吳子嘉在網路上是「弟弟」、不專業，並再次質疑美麗島民調。不過網友也點出關鍵，「吳董都70歲了」、「年紀比他大30歲的人稱其為弟弟？」

館長24日晚間在直播中反擊，直接說吳子嘉是「吳名嘴」，在他眼裡不算是有能力、有事業的董事長，反酸吳子嘉把法院當成伸展台、博取演出機會，「（伸出小拇指）在網路上你就是弟弟，還董事長，在網路你一點都不專業」。

對於吳子嘉稱他沒有專業，館長則反批，要講科學「1+1=2」才叫數學、科學，《美麗島電子報》民調明確寫著市話手機7比3，「現在誰在用市話？手機現在詐騙集團這麼多，年輕人也不接，這個不用專業，這是常識」。館長也說，吳子嘉在政論節目上罵人不輸自己，但現在遇到比他更兇、流量比他更大的人，就開始裝可憐。

館長也再次質問吳子嘉，講話沒有根據、糊弄觀眾，每次民調一出來就批評參選人，但卻沒有根據事實，館長強調，作人要有邏輯、有理論，不能講不過就說人不專業、肌肉男。

館長也舉出，吳子嘉分析民調稱20至40歲支持賴清德比較多，「這種用市話說支持賴清德比較多，我快抓狂了」，他相信直播聊天室觀眾也會覺得自己沒接到民調電話就被歸類，相當不尊重人，他也再次強調，美麗島電子報是戰略性的民調、有意拉抬候選人的民調。

網路論壇PTT上有網友總結「館長直播評論吳子嘉告他」，引發其他網友熱議，「吳董都七十歲了」，網友也解釋說，「弟弟意思差不多就是你比我弱」。也有網友指出，「（美麗島電子報）預估得票率準到哭好嗎，只差1%，是實際投票率更高而已，預估蔡得票率55％到58％，實際開出來是57%」。

但有也網友認同說「館長說的也沒錯，現在連手機電話也不想接」。在館長的YouTube頻道也有許多網友力挺，「謝謝阿館一直為人民發聲」、「感謝館長永遠站在有理的一方，人民有眼睛在看」、「謝謝阿館，又讓我度過開心的一晚」。