苗栗縣長鍾東錦26日參加獅潭鄉浪漫台3線藝術季好友風格市集，歡迎大型重機士與獅潭結成好友。（謝明俊攝）

苗栗縣獅潭鄉台3線是大型重機騎士的最愛車遊路線。（謝明俊攝）

苗栗縣獅潭鄉公所與大型重機車隊簽署和解，有多名重機車隊共襄盛舉。（謝明俊攝）

獅潭鄉公所爭取客委會浪漫台3線藝術季活動，26日在獅潭鄉義民廟舉辦「好朋友風格市集」鄉公所為維護獅潭浪漫台3線優美環境，特別發起與大型重機騎士們和解行動，期望獅潭在地住民與大型重機騎士們能互信互諒，呼籲大型重機騎士們在行經村落時能減速降噪，苗栗縣長鍾東錦到場支持這項活動，並向客委會爭取預算補助，幫台3線居民更換氣密窗，來降低大型重機車的噪音困擾。

台3線行經苗栗縣三灣鄉、獅潭鄉、大湖鄉及卓蘭鎮等鄉鎮，沿線風景秀麗，加上有許多彎道，成為許多大型重機車隊喜歡車聚出遊的路線，但也吸引了許多騎士享受高速行駛過彎的快感，超速行駛，讓當地居地身陷交通危險及噪音干擾。

獅潭鄉公所為化解大型重機車隊騎士們與地方的仇怨，藉著客委會浪漫台3線藝術季活動舉辦「好朋友風格市集」，邀請鄉親與大型重機騎士同樂，宣導正確的交通及機車路權觀念，降低當地居民、商家與車友間的誤會，也歡迎更多民眾與騎士到獅潭遊玩。

獅潭鄉長劉淑能表示，台3線是重機天堂，希望在這周末鄉親能與重機騎士達成和解，宣導鄉親與重機騎士正確的用路及路權觀念，維持在地居民的生活品質以外，也歡迎重機騎士到獅潭遊玩。

苗栗縣長鍾東錦表示，浪漫台3線的發展是中央重視的政策之一，縣府團隊也全力配合並協助沿線獅潭、三灣、大湖等地的觀光推展，希望能成為車友休憩的首選，購買縣內知名且美味的伴手禮相互交流，期待重機騎士能成為台3線的好夥伴，更讓沿線商家可以共榮共存。