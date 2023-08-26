輝達雖開出亮眼財報，但利多出盡讓美股與台股都出現回檔，財信傳媒董事長謝金河提到，台股21日收盤為16381.49點，距離港股只有1241.8點，差距是1997年以來最小，與此同時人民幣貶值、房地產泡沫、股市長空等連鎖效應接連出現，30年一遇的大變局，正呈現在世人眼前。

謝金河在個人臉書提到，今年以來，日經指數最大漲幅逼近3成，台股也有2成左右的漲幅，費城半導體指數甚至一度大漲53%，那斯達克指數也漲38%，只有中、港股市積弱不振。

一來一往也讓台股與港股的差距越來越小，謝金河說：「上海、深圳及香港股市全部出現負報酬，所有指數都跌到年缐以下，呈現完整的空頭排列，台股與港股在21日出現1997年以來最小的差距。」

種種態勢讓謝金河不禁感嘆，「這幾個月來，中國從房地產泡沫、人民幣貶破7.3關卡、年輕人失業率不再公開、地方政府債務陷入困難，如今股市再陷長空，30年一遇的大變局，正呈現在世人眼前。」