日本氣象廳今天上午9時左右宣布，馬里亞納群島附近的熱帶低氣壓生成為今年第11號颱風海葵，預測8月30日左右會接近沖繩地區，同時也呼籲留意其他2個颱風的路徑。

「沖繩時報」報導，根據氣象廳觀測，今年第11號颱風海葵今天上午9時的中心位置位於馬里亞納群島近海，正以時速10公里的速度朝西移動，目前中心氣壓996百帕、中心附近最大風速每秒18公尺、最大瞬間風速每秒25公尺。

預估海葵之後會朝著海面水溫攝氏30度以上的海域前進並增強威力。

日本氣象協會預測，沖繩、奄美地區8月30日至9月2日之間，可能會受到目前中心位置在菲律賓東方的颱風蘇拉及颱風海葵影響，出現強風暴雨、長浪等惡劣天氣，需留意之後的颱風路徑。

氣象廳觀測今年第9號颱風蘇拉，今天中午12時的中心位置在菲律賓以東的海域上，以時速10公里的速度朝北方前進。沖繩氣象台預測，蘇拉之後會朝沖繩南部前進，恐在8月30日左右接近八重山地區。

至於在日本東北地區外海的今年第10號颱風丹瑞，日本氣象廳預測丹瑞會漸漸遠離日本。

丹瑞今天中午12時中心位置在岩手縣宮谷市東方約230公里的海域，正以每小時30公里的速度朝北北東移動，目前中心氣壓990百帕，中心附近最大風速每秒23公尺、最大瞬間風速每秒35公尺。日本氣象廳預測，丹瑞今天會轉而朝東遠離日本。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1120828