法國教育部長今天表示，當局將禁止在學校穿著一些穆斯林女性會穿的長罩袍，因為這種罩袍違反了法國在教育機構嚴格執行的世俗主義規範。

法國教育部長艾塔爾（Gabriel Attal）告訴「法國電視一台」（TF1）：「在校園裡，將無法再穿長罩袍（abaya）。」他並表示，9月4日全國學校開學前，他將把「國家級的明確規範」交給各個學校的校長們。

在此之前，法國的學校針對穿著長罩袍的問題爭論了好幾個月。長期以來，法國的學校一直都禁止女性穿戴伊斯蘭頭巾。

右翼和極右翼份子推動這項禁令，左翼人士認為該禁令會侵犯公民自由。

有報導指出，校園裡穿長袍的情況愈來愈多，學校內部因為這個問題，出現老師與家長間關係緊張的情形。

艾塔爾說：「世俗主義意味著藉由學校解放自我的自由。」

艾塔爾說：「當進入教室時，你一定無法藉觀察學生的外在，來辨識出他們的宗教信仰。」

2004年3月的一項法律，有明確顯明其宗教信仰的學生，禁止在學校穿戴相關標誌或服裝。

那包括大型十字架、猶太教小圓帽（kippa）、伊斯蘭教的頭巾等。

與頭巾不同的地方在於，長袍是一種長而寬鬆的服裝，符合伊斯蘭信仰對服儀端莊的標準，同時也在規定的灰色地帶，因為目前沒有被徹底禁止。

但教育部去年11月就已針對此事發出通知。（譯者：李晉緯/核稿：鄭詩韻）1120828