前衛生署長楊志良昨日指出，當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，是因民眾沒辦法修理蔡英文總統、行政院長陳建仁，才去打老婆和小孩。對此，民進黨立委林宜瑾28日批，楊志良身為有公衛專業的前任首長，竟以如此沒格調的方式打選戰，製造仇恨，應該道歉，也呼籲郭台銘管好團隊的不定時炸彈，並向受害者道歉。

林宜瑾批評，郭台銘主打「主流民意大聯盟」，那她要問，楊志良這番粗鄙言論就是所謂的「主流民意」嗎？家暴是許多家庭的傷痛與憾事，楊竟用毫無邏輯言論來概括家暴的發生原因，只是想要製造仇恨、煽動情緒，造成分裂和猜疑，藉此來謀取政治利益，一位有公衛專業的前任首長用這樣沒有格調的方式打選戰，實在令人遺憾。

林宜瑾強調，政府長期以來努力建構社會安全網，致力家暴零容忍，楊志良的言論無疑是踐踏政府和民間團體在家庭暴力防治議題上的努力。不只楊志良該向家暴受害者道歉，找他進智庫的郭台銘更要為這種荒謬言論道歉。 她認為，人民著重政治人物提出的政策願景，而不是掀起仇恨與製造社會對立。相信民眾的眼睛是雪亮的，會在明年1月做出最正確的選擇。

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